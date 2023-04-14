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В России спрогнозировали средний курс рубля

В России спрогнозировали средний курс рубля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Минэкономразвития РФ увеличили средний курс доллара на текущий год до 76,5 рублей. Там же спрогнозировали плавное ослабление рубля в дальнейшем.

Российский министр экономического развития Максим Решетников дал оценку среднему курсу рубля в нынешнем году. По его словам, курс доллара в 2023 году составит примерно 76,5 рублей.

Глава ведомства подчеркнул, что власти дали оценку курсу рубля в среднем на уровне 76,5 рублей за американскую валюту из-за снижения торгового баланса. Он напомнил, что в сентябре динамика курса доллара прогнозировалась следующим образом: в 2023 году ожидался курс в 68,3 рубля за доллар, в 2024 – 70,9 рублей, в 2025 – 72,2 рубля.

Также Решетников заявил, что, что в последующие годы произойдет номинальное ослабление рубля. Министр добавил, что среднегодовой курс доллара в 2024-2026 года составит около 78,8 рублей.

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