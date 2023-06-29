Почему дешевеет рубль?

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В настоящее время доллар торгуется на уровне 87 рублей, евро – 95 рублей.

Рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже продолжает терять позиции к доллару и евро. Так, американская валюта торгуется на уровне 87 рублей, евро - 95 рублей.

По данным биржевой площадки, курс доллара по сравнению с уровнем закрытия торгов дорожал на 65,25 копейки – до 87,025 рубля, евро составлял 95,075 рубля (+77,25 копейки).

Юань также дорожал, в настоящее время его стоимость составляет 11,994 рубля.

Рубль дешевеет из-за тревожности

Профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил девальвацию рубля настроениями на финансовом рынке.

"Я думаю, что, в отличие от весны 2022 года, сейчас действует не политический фактор, а беспокойство участников рынка о том, ускорится инфляция или не ускорится. Мы видим довольно противоречивые сигналы от Банка России: ЦБ говорит, что, скорее всего, не будет повышать ключевую ставку, чтобы противостоять росту инфляции, но на самом деле решается задача по выполнению бюджета – бюджет продолжает нести высокие расходы на оплату продукции, которая не может быть приобретена потребителями", - прежде всего сказал он.

"Доходы людей растут, но предложение товаров повышается слишком медленно, ведь большинство товаров, чье производство сейчас выросло, связано с оборонной промышленностью и инфраструктурой, за что население не платит непосредственно. Из-за этого в стране нарастают инфляционные ожидания. Это еще не проявляется сильно в цифрах, но ожидания растут. Центробанк это признает, но пока никаких действий не предпринимает, то есть выжидает. В такой ситуации участники рынка начинают немного нервничать", - обратил внимание Александр Абрамов.

Нужен ли России дешевый рубль?

Экономист подчеркнул, что у девальвации рубля есть и плюсы, и минусы. "Формально, чем слабее рубль, тем на какое-то время государство получает более высокие доходы. Однако надо понимать, что и расходы потом начнут расти, их понадобится индексировать. Интерес у бюджета в понижении курса рубля в принципе есть, однако для монетарных властей – и ЦБ, и Минфина – более выгодна ситуация стабильности рубля. На фоне политических процессов тем более важно показывать, что в экономике все как минимум стабильно", - указал он.

"В итоге мы получаем ситуацию, когда у государства есть интерес сохранения стабильности рубля, но оно ведет себя так, что его выжидательная позиция раздражает рынок, и на бирже все больше растет спрос на доллары и евро", - заключил Александр Абрамов.