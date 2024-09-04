Команда «Хары бюльбюль» победила в интеллектуальной игре

Вчера в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ при поддержке Банка «МБА–МОСКВА» прошел чемпионат по интеллектуальной игре «Клуб–14», посвященный Дню восстановления независимости Азербайджана.

За право стать обладателем главного приза боролись 20 команд, представляющие молодежные движения, общественные организации, корпорации, государственные, образовательные и культурные учреждения.

Победителем игры стала команда «Хары бюльбюль», представляющая благотворительную организацию «Сделай первый шаг». Вторые и третьи места разделились между командами «Коллеги. Чат Москва» из МГИМО и Финансового университета при правительстве, а также командой «4G».

Фавориты игры получили ценные подарки от павильона «Азербайджан» и Банка «МБА – МОСКВА», а также суперприз и хрустальный кубок.

В турнире впервые приняли участие команды национальных павильонов ВДНХ.