Азербайджанские дзюдоисты стали лучшими на Кубке Европы 

Молодые дзюдоисты АР стали лучшими на Кубке Европы. Они завоевали первое место в общем зачете. Всего в копилке сборной оказались четыре золота, пять серебряных медалей и семь бронзовых медалей.

Юниорская сборная АР по дзюдо стала лучшей на Кубке Европы. Они стали лучшими в общем зачете благодаря тому, что в копилке сборной оказались медали различного достоинства.

Таким образом, сборная поднялась на пьедестал почета в общем зачете, и оказалась на втором месте среди девушек и юношей.

Так, в первый день первенства сразу было завоевано четыре золота, два серебра и шесть бронзовых медалей. Второй день принес сборной республики три серебра и бронзу.

Отметим, что Азербайджанская Федерация Дзюдо (Dzüdo Federasiyası) активно работает над развитием этого вида спорта в стране, включая подготовку спортсменов и организацию соревнований. Страна регулярно проводит международные турниры, такие как Гран-при и Гранд-слэм, привлекая лучших дзюдоистов со всего мира.