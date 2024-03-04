Азербайджанские дзюдоисты стали лучшими на Кубке Европы 

Юниорская сборная АР по дзюдо стала лучшей на Кубке Европы. Они стали лучшими в общем зачете благодаря тому, что в копилке сборной оказались медали различного достоинства.
Таким образом, сборная поднялась на пьедестал почета в общем зачете, и оказалась на втором месте среди девушек и юношей.
Так, в первый день первенства сразу было завоевано четыре золота, два серебра и шесть бронзовых медалей. Второй день принес сборной республики три серебра и бронзу.
Отметим, что Азербайджанская Федерация Дзюдо (Dzüdo Federasiyası) активно работает над развитием этого вида спорта в стране, включая подготовку спортсменов и организацию соревнований. Страна регулярно проводит международные турниры, такие как Гран-при и Гранд-слэм, привлекая лучших дзюдоистов со всего мира.