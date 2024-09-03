"Ахмат" может сменить главного тренера

Руководство "Ахмата" рассматривает возможность смены главного тренера. На смену Сергею Ташуеву может прийти бывший наставник ЦСКА.

Новым главным тренером грозненского футбольного клуба "Ахмат" может стать Владимир Федотов. Об этом сказано в Telegram-канале инсайдера Ивана Карпова.

В сообщении подчеркивается, что руководство "Ахмата" рассматривает экс-наставника ЦСКА в качестве одного из вариантов на замену Сергею Ташуеву, который в настоящее время возглавляет команду.

Согласно информации, стороны уже провели предварительные переговоры.

Отметим, что после 17 туров "Ахмат" располагается на 15-м месте в чемпионате России, имея в своем активе 10 очков. На счету грозненцов всего одна победа. Дважды команда из Чечни сыграла вничью, все остальные матчи завершились в пользу соперников.