Шахматистка Абакарова, пытавшаяся отравить ртутью соперницу, избежала уголовного дела

Жуткая история шахматистки Абакаровой из Дагестана, пытавшейся отравить противницу ртутью, получила неожиданный поворот: в региональном управлении МВД не нашли причин для уголовного разбирательства.

Правоохранители в Дагестане не стали возбуждать уголовное дело против шахматистки Амины Абакаровой, которая использовала ртуть для воздействий на соперницу в матче чемпионата республики. Сообщается, что следователи не нашли оснований для уголовного преследования.

Инцидент произошел летом этого года. Амина Абакарова перед шахматной партией с Умайганат Османовой проникла в помещение и обработала ртутью поверхность стола. Физическое состояние Османовой в процессе игры резко ухудшилось, ей понадобилась помощь медиков.

Как передают РИА Новости, мотивом для отказа в возбуждении уголовного дела стало отсутствие телесных повреждений у Османовой.

Абакарову отстранили от соревнований, а также исключили из республиканской федерации шахмат. Мотивы ее поступка до сих пор остаются невыясненными.