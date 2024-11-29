Шахматистка Абакарова, пытавшаяся отравить ртутью соперницу, избежала уголовного дела

Правоохранители в Дагестане не стали возбуждать уголовное дело против шахматистки Амины Абакаровой, которая использовала ртуть для воздействий на соперницу в матче чемпионата республики. Сообщается, что следователи не нашли оснований для уголовного преследования.
Инцидент произошел летом этого года. Амина Абакарова перед шахматной партией с Умайганат Османовой проникла в помещение и обработала ртутью поверхность стола. Физическое состояние Османовой в процессе игры резко ухудшилось, ей понадобилась помощь медиков.
Как передают РИА Новости, мотивом для отказа в возбуждении уголовного дела стало отсутствие телесных повреждений у Османовой.
Абакарову отстранили от соревнований, а также исключили из республиканской федерации шахмат. Мотивы ее поступка до сих пор остаются невыясненными.