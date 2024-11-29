Вестник Кавказа

Шахматистка Абакарова, пытавшаяся отравить ртутью соперницу, избежала уголовного дела

Шахматистка Абакарова, пытавшаяся отравить ртутью соперницу, избежала уголовного дела
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жуткая история шахматистки Абакаровой из Дагестана, пытавшейся отравить противницу ртутью, получила неожиданный поворот: в региональном управлении МВД не нашли причин для уголовного разбирательства.

Правоохранители в Дагестане не стали возбуждать уголовное дело против шахматистки Амины Абакаровой, которая использовала ртуть для воздействий на соперницу в матче чемпионата республики. Сообщается, что следователи не нашли оснований для уголовного преследования. 

Инцидент произошел летом этого года. Амина Абакарова перед шахматной партией с Умайганат Османовой проникла в помещение и обработала ртутью поверхность стола. Физическое состояние Османовой в процессе игры резко ухудшилось, ей понадобилась помощь медиков. 

Как передают РИА Новости, мотивом для отказа в возбуждении уголовного дела стало отсутствие телесных повреждений у Османовой. 

Абакарову отстранили от соревнований, а также исключили из республиканской федерации шахмат. Мотивы ее поступка до сих пор остаются невыясненными.

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