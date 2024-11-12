Вестник Кавказа

Неизвестные попытались ограбить дом футболиста сборной Армении

Неизвестные попытались ограбить дом футболиста сборной Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько злоумышленников едва не ограбили в Германии дом армянского футболиста Саркиса Адамяна. Ограбления удалось избежать благодаря бдительности супруги спортсмена.

В Германии двое неизвестных предприняли попытку ограбления дома нападающего футбольного клуба "Кельн" Саркиса Адамяна. Об этом пишут немецкие средства массовой информации.

Жена спортсмена Анна Адомян находилась дома вместе с их общим сыном. В какой-то момент в дом попытались пробраться двое мужчин в масках. Женщина заметила их благодаря камерам безопасности и обратилась в полицию.

На своих страницах в соцсетях Анна сообщила, что это были самые ужасные 5 минут в ее жизни. Она также пообещала в ближайшее время поподробнее рассказать о случившемся.

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