На футболиста сборной Грузии совершено нападение во Франции

В минувшие выходные грузинского нападающего "Лиона" ограбили неизвестные. У него отобрали ряд ценных вещей общей стоимостью свыше 150 тыс евро.

Во Франции неизвестные совершили нападение на нападающего "Лиона" и сборной Грузии по футболу Георгия (Жоржа) Микаутадзе. Об этом пишут местные СМИ.

Инцидент произошел после матча 13-го тура чемпионата Франции между "Лионом" и "Ниццей" (4:1), состоявшегося в Лионе 1 декабря.

Известно, что к грузинскому форварду подошли два человека в капюшонах, один из которых был вооружен. Угрожая расправой, они отобрали у спортсмена часы и ряд других ценных предметов, а затем скрылись. При этом сам Микаутадзе не получил никаких увечий.

Сумма ущерба, причиненного футболисту, составляет 150-200 тыс евро. Полиция начали поиски преступников.