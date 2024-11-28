Вестник Кавказа

В "Ахмате" оценили результат команды в осенней части чемпионата России

футбольный матч “Ахмат“ – “Оренбург“
© Фото: сайт футбольного клуба “Ахмат“
Президент ФК "Ахмат" подвел итоги выступления команды в первой части текущего сезона. Он подчеркнул, что грозненцы сейчас находятся не на своем месте.

Президент футбольного клуба "Ахмат" прокомментировал выступление грозненцев в осенней части чемпионата России сезона 2024/25.

"Все понимают, что наша команда, у которой есть потенциал, занимает не свое место в турнирной таблице. Еще раз всех поздравляю, желаю парням удачи и хорошей работы на предстоящих в начале года подготовительных сборах"

– Ахмат Кадыров

Он подчеркнул, что победа над "Оренбургом" была очень нужна команде, так как ей нужно набирать очки.

Напомним, матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Ахматом" и "Оренбургом" состоялся 8 декабря. Победу со счетом 1:0 одержали хозяева.

Турнирная таблица

После 18 туров "Ахмат" с 13 очками располагается на предпоследнем, 15-м месте национального первенства. Последнюю строчку занимает "Оренбург", в активе которого 8 очков. В зоне переходных матчей находятся "Химки" (16 очков) и "Факел" (14 очков).

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