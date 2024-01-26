Азербайджанская делегация ознакомилась с деятельностью военно-промышленных компаний Турции

Группа высокопоставленных военнослужащих армии Азербайджана встретилась с военным руководством Турции. В ходе визита в республику представители АР также ознакомились с деятельностью местных компаний военно-промышленного комплекса.

Высокопоставленные военнослужащие армии Азербайджана в ходе поездки в Турцию встретились с главой Минобороны этой страны и начальником Генштаба ВС. Об этом сказано на сайте азербайджанского Минобороны.

В ходе переговоров было отмечено, что взаимодействие двух стран в различных областях, в том числе в военной, основывается на дружеских и братских отношениях. Было выражено удовлетворение текущим высоким уровнем двусторонних связей.

"Высокопоставленные военнослужащие Азербайджанской Армии посетили учебные корпуса Высшей военной школы Сухопутных войск Национального университета обороны, ознакомились с материально-технической базой и созданными условиями. Была предоставлена подробная информация об учебном процессе"

– Минобороны АР

Кроме того, представители Азербайджана побывали в различных командованиях и операционных центрах ВС Турции. Они также ознакомились с деятельностью военно-промышленных компаний.

Помимо этого, азербайджанская делегация посетила памятник общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву и мавзолей-могилу основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.