Баку и Анкара обсудили развитие сотрудничества в образовании

Представители Азербайджана и Турции поговорили о развитии взаимодействия в образовательной сфере. Данный вопрос стал центральным на встрече азербайджанского вице-премьера и турецкого министра образования.

В Баку 31 января состоялась встреча премьер-министра Азербайджана и главы Минобразования Турции. Об этом рассказали в Кабмине республики.

В ходе беседы Али Асадов и Юсуф Текин поговорили о развитии стратегического партнерства и сотрудничества двух стран. В частности, они выразили удовлетворение нынешним уровнем отношений во всех областях.

Было отмечено, что важным направлением связей Баку и Анкары является образовательная сфера. Кроме того, Асадов и Текин обсудили текущую ситуацию и перспективы развития взаимодействия в данной области.