Азербайджан и Турция объединятся против монополий

Совместно бороться против монополий договорились специалисты из Турции и Азербайджана. Планируется обмен данными для пополнения соответствующей базы.

Специалисты в области антимонопольного регулирования из Турции и Азербайджана обменяются данными для пополнения информационной базы в области конкуренции.

Об этом сообщил начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли.

По словам чиновника, у него состоялась двусторонняя встреча с председателем управления по конкуренции Биролом Кюле.

«На встрече мы говорили о важности торговых связей и здоровой конкурентной среды в реализации инвестиционных проектов. Была предоставлена информация о современных подходах к устойчивому улучшению деловой и конкурентной среды в разработанном и недавно утвержденном Кодексе о конкуренции»

– Мамед Аббасбейли