Ильхам Алиев активировал Кодекс конкуренции

Азербайджанский лидер подписал закон, направленный на развитие свободной и здоровой конкуренции и противодействие созданию монополий. Закон вступает в силу с 1 июля 2024 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон «Об утверждении, вступлении в силу Кодекса Азербайджанской Республики о конкуренции и правовом регулировании в связи с этим».

Кодекс определяет общие основы обеспечения, защиты и развития свободной и здоровой конкуренции в Азербайджане, государственного контроля за соблюдением конкурентного законодательства, регулирования в сфере конкуренции, организационно-правовые основы государственного регулирования естественных монополий, права и обязанности субъектов рынка, а также устанавливает ответственность за нарушение конкурентного законодательства.

Закон обретает силу 1 июля текущего года.