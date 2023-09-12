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Азербайджан увеличил поставки газа в Европу

Азербайджан увеличил поставки газа в Европу
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджан в этом году поставил в Европу свыше 7 млрд кубометров газа. Объем экспорта увеличился на 9%. Турция получила 6,7 млрд кубометров азербайджанского газа.

Глава азербайджанского Минэнерго Парвиз Шахбазов сообщил об увеличении экспорта газа в Европу.

По его словам, с начала года Азербайджан поставил в Европу 7,6 млрд кубометров газа (+9%). Он также отметил, что Турция получила 6,7 млрд кубометров, а Грузия - 1,5 млрд кубометров.

Кроме того, Шахбазов заявил, что с января по август этого года Азербайджан экспортировал в Турцию через газопровод TANAP почти 4 млрд кубометров.

Министр подчеркнул, что Азербайджан добыл 20,3 млн т нефтеконденсата, а поставил за рубеж - 17 млн т. За 8 месяцев этого года страна продала 15,8 млрд кубометров газа из 32,2 млрд кубометров добытого.

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