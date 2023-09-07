Азербайджан и ЕБРР обсудили вопросы взаимодействия

В четверг, 7 сентября, в Баку прошла встреча президента Азербайджана с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития. Об этом сказано на сайте азербайджанского лидера.
Центральной темой переговоров Ильхама Алиева и Юргена Ригтеринка стали различные аспекты взаимодействия Баку и банка.
"На встрече были обсуждены направления деятельности ЕБРР в Азербайджане, вопросы сотрудничества в приоритетных для нашей страны сферах, в частности возобновляемых источников энергии, транспорта, логистики, развития малого и среднего бизнеса, в рамках Среднего коридора"
– сказано в заявлении
В ходе беседы было отмечено, что республике и банку важно расширять взаимодействие. Кроме того, прозвучало, что предоставляемые ЕБРР кредиты ЕБРР очень важны для реализации "Южного газового коридора" и энергетических и транспортных проектов.
Помимо этого, стороны коснулись целого ряда других тем.