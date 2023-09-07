Азербайджан и ЕБРР обсудили вопросы взаимодействия

Опубликовано: 18:52, 7 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ильхам Алиев принял сегодня первого вице-президента ЕБРР. Центральной темой встречи стали вопросы взаимодействия между республикой и банком.

В четверг, 7 сентября, в Баку прошла встреча президента Азербайджана с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития. Об этом сказано на сайте азербайджанского лидера.

Центральной темой переговоров Ильхама Алиева и Юргена Ригтеринка стали различные аспекты взаимодействия Баку и банка.

"На встрече были обсуждены направления деятельности ЕБРР в Азербайджане, вопросы сотрудничества в приоритетных для нашей страны сферах, в частности возобновляемых источников энергии, транспорта, логистики, развития малого и среднего бизнеса, в рамках Среднего коридора"

– сказано в заявлении

В ходе беседы было отмечено, что республике и банку важно расширять взаимодействие. Кроме того, прозвучало, что предоставляемые ЕБРР кредиты ЕБРР очень важны для реализации "Южного газового коридора" и энергетических и транспортных проектов.

Помимо этого, стороны коснулись целого ряда других тем.