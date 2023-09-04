Первый вице-президент ЕБРР едет на Южный Кавказ

Опубликовано: 10:51, 4 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Представитель ЕБРР пообщается с чиновниками и главами Центробанков стран Южного Кавказа. Поездка представителя банка в регион продлится семь дней.

Первый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития начал недельное турне на Южный Кавказ. Об этом сообщили в самом банке.

Свою поездку в регион Юрген Ригтеринк начал с посещения Армении. Оттуда он потом переберется в Грузию, а затем побывает в Азербайджане.

"Ригтеринк, которого будет сопровождать управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне, встретится с правительственными чиновниками, руководителями центральных банков, бизнес-лидерами и представителями международных финансовых организаций в каждой стране"

– пресс-релиз ЕБРР