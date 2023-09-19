Азербайджан уничтожил радиолокационную станцию боевиков в Карабахе

Опубликовано: 15:58, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Минобороны Азербайджана

Азербайджанские военные ликвидировали радиолокационную станцию, принадлежавшую армянским формированиям, незаконно находящимся на территории Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении радиолокационной станции П-18, которая принадлежала армянским боевикам.

Отмечается, что станция располагалась на территории Азербайджана, где временно дислоцировался российский миротворческий контингент в направлении Ходжавендского района.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.