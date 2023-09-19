Опубликовано: 15:40, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

В Агдере и Ханкенди уничтожены пункты радиоэлектронной борьбы. Азербайджан начал сегодня антитеррористическую операцию в Карабахе.

Азербайджанские военные точными ударами поразили два пункта радиоэлектронной борьбы, созданные армянскими НВФ на азербайджанских территориях.

Сообщается об уничтожении станции РЭБ «Мортира» ВС Армении в селе Ашагы Отараг на Агдеринском направление. Также армия Азербайджана ликвидировала полк радиоэлектронной борьбы армянских сил в городе Ханкенди.

Ранее азербайджанская сторона не раз сообщала, что незаконные боевики создают помехи, угрожающие безопасности пассажирских авиарейсов.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.