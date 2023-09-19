Армянское население Ханкенди информируется всеми способами о локальной АТО

Баку принимает все возможные меры, чтобы донести до армян в Ханкенди информацию об антитеррористических мероприятиях локального характера, которые проводятся в данный момент в Карабахском регионе Азербайджана.
Необходимые сведения об антитеррористической операции локального характера, которая проводится сейчас в Карабахском регионе Азербайджана, передаются армянскому населению Ханкенди всеми возможными способами.
Информацию распространяют Азербайджанское радио, Общественное радио, телеканалы CBC и Baku TV, а также соцсети. Они регулярно выпускают соответствующие сообщения, причем как на русском, так и на армянском языках.
По возможности используются и другие доступные средства.
Что рекомендуется армянскому населению Карабаха?
Согласно озвучиваемой информации, гражданскому населению стоит соблюдать меры безопасности:
- не приближаться к военным объектам и военной технике,
- не находиться рядом с административными зданиями, где действует фейковый режим, созданный Ереваном на территории Азербайджана,
- не надевать военную форму и не иметь оружия,
- не выходить из дома,
- избегать зон, где проводятся мероприятия АТО.
Кроме того, в сообщении обращается особое внимание на то, что главная цель антитеррористических мероприятий – подразделения ВС Армении и военная инфраструктура.