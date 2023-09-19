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Армянское население Ханкенди информируется всеми способами о локальной АТО

Армянское население Ханкенди информируется всеми способами о локальной АТО
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Баку принимает все возможные меры, чтобы донести до армян в Ханкенди информацию об антитеррористических мероприятиях локального характера, которые проводятся в данный момент в Карабахском регионе Азербайджана.

Необходимые сведения об антитеррористической операции локального характера, которая проводится сейчас в Карабахском регионе Азербайджана, передаются армянскому населению Ханкенди всеми возможными способами.

Информацию распространяют Азербайджанское радио, Общественное радио, телеканалы CBC и Baku TV, а также соцсети. Они регулярно выпускают соответствующие сообщения, причем как на русском, так и на армянском языках.

По возможности используются и другие доступные средства.

Что рекомендуется армянскому населению Карабаха?

Согласно озвучиваемой информации, гражданскому населению стоит соблюдать меры безопасности:

  • не приближаться к военным объектам и военной технике,
  • не находиться рядом с административными зданиями, где действует фейковый режим, созданный Ереваном на территории Азербайджана,
  • не надевать военную форму и не иметь оружия,
  • не выходить из дома,
  • избегать зон, где проводятся мероприятия АТО.

Кроме того, в сообщении обращается особое внимание на то, что главная цель антитеррористических мероприятий – подразделения ВС Армении и военная инфраструктура.

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