МИД Азербайджана назвал пути к миру в регионе

Опубликовано: 14:05, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Достичь мира в Карабахе можно только одним путем, который предполагает выполнение двух условий. Соответствующее заявление распространил МИД Азербайджана.

МИД Азербайджана высказался относительно локальных антитеррористических мероприятий, которые стартовали сегодня в Карабахском регионе Азербайджана.

В ведомстве напомнили о неоднократных заявлениях Баку, в которых азербайджанская сторона предупреждала об угрозе для мира и стабильности в регионе, которую несут формирования ВС Армении в Карабахе.

В МИД обратили внимание на то, что они должны были быть выведены с территории Азербайджана вопреки положениям Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года.

"Единственным путем для достижения мира и стабильности в регионе является безоговорочный и полный вывод армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана, роспуск незаконного режима"

– МИД Азербайджана