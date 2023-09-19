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МИД Азербайджана назвал пути к миру в регионе

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Достичь мира в Карабахе можно только одним путем, который предполагает выполнение двух условий. Соответствующее заявление распространил МИД Азербайджана.

МИД Азербайджана высказался относительно локальных антитеррористических мероприятий, которые стартовали сегодня в Карабахском регионе Азербайджана.

В ведомстве напомнили о неоднократных заявлениях Баку, в которых азербайджанская сторона предупреждала об угрозе для мира и стабильности в регионе, которую несут формирования ВС Армении в Карабахе.

В МИД обратили внимание на то, что они должны были быть выведены с территории Азербайджана вопреки положениям Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года.

"Единственным путем для достижения мира и стабильности в регионе является безоговорочный и полный вывод армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана, роспуск незаконного режима"

– МИД Азербайджана

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