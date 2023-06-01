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Азербайджан и Армения проведут в Вашингтоне переговоры на уровне глав МИД

Азербайджан и Армения проведут в Вашингтоне переговоры на уровне глав МИД
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении проведут очередные переговоры в США. Они состоятся в Вашингтоне 12 июня.

В США чуть менее чем через две недели состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении. Об этом сегодня рассказал премьер-министр Армении.

По словам Никола Пашиняна, переговоры Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна примет 12 июня Вашингтон.

Предыдущая встреча руководителей внешнеполитических ведомств состоялась в Москве 19 мая. На ней была достигнута договоренность о продолжении обсуждений по проекту мирного соглашения.

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