Азербайджан и Армения проведут в Вашингтоне переговоры на уровне глав МИД

Опубликовано: 22:39, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении проведут очередные переговоры в США. Они состоятся в Вашингтоне 12 июня.

В США чуть менее чем через две недели состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении. Об этом сегодня рассказал премьер-министр Армении.

По словам Никола Пашиняна, переговоры Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна примет 12 июня Вашингтон.

Предыдущая встреча руководителей внешнеполитических ведомств состоялась в Москве 19 мая. На ней была достигнута договоренность о продолжении обсуждений по проекту мирного соглашения.