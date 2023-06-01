Встреча по мирному соглашению Баку и Еревана стартовала в Кишиневе

Встреча, посвященная мирному соглашению Азербайджана и Армении, проходит в эти минуты в Кишиневе.
Мероприятие носит неформальный характер - местом встречи стало кафе в столице Молдовы. Участниками переговоров являются пять политиков: лидеры Азербайджана и Армении, председатель Евросовета Шарль Мишель, а также французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.
Пятисторонним переговорам предшествовал краткий диалог центральных фигур встречи с Мишелем. После этого все пять политиков сели за круглый стол, чтобы начать обсуждение. Встреча проходит днем 1 июня на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).
Это уже седьмой раунд европейских переговоров Баку и Еревана. Последний раз в Европе Алиев и Пашинян встречались в Брюсселе, чуть более трех недель назад. В конце мая лидеры двух стран провели переговоры в Москве, участие в переговорах по вопросу мира на Южном Кавказе принимал российский президент Владимир Путин.