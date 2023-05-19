Байрамов и Мирзоян провели переговоры в Москве

Опубликовано: 19:07, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Двусторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении прошла сегодня в Москве. Заявление по ее итогам распространило внешнеполитическое ведомство АР.

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении провели встречу в Москве. Она состоялась после переговоров в трехстороннем формате, с участием Сергея Лаврова.

Как сообщили в МИД АР, Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян озвучили свои позиции, касающиеся выполнению трехсторонних заявлений глав АР, РА и РФ.

Кроме того, на переговорах была проведена дальнейшая работа над проектом соглашения "Об установлении мира и межгосударственных отношений". Министры в конструктивном ключе обсудили моменты, вызывающие разногласия.

Дипломаты поблагодарили Москву за организацию переговоров.

"Стороны договорились о продолжении обсуждений"

— МИД Азербайджана.

С утра Байрамов и Мирзоян по отдельности встретились с Сергеем Лавровым.