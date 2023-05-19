Байрамов и Мирзоян провели переговоры в Москве

Двусторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении прошла сегодня в Москве. Заявление по ее итогам распространило внешнеполитическое ведомство АР.
Министры иностранных дел Азербайджана и Армении провели встречу в Москве. Она состоялась после переговоров в трехстороннем формате, с участием Сергея Лаврова.
Как сообщили в МИД АР, Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян озвучили свои позиции, касающиеся выполнению трехсторонних заявлений глав АР, РА и РФ.
Кроме того, на переговорах была проведена дальнейшая работа над проектом соглашения "Об установлении мира и межгосударственных отношений". Министры в конструктивном ключе обсудили моменты, вызывающие разногласия.
Дипломаты поблагодарили Москву за организацию переговоров.
"Стороны договорились о продолжении обсуждений"
— МИД Азербайджана.
С утра Байрамов и Мирзоян по отдельности встретились с Сергеем Лавровым.