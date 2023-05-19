Лавров: сегодня удалось приблизить Баку и Ереван к общему пониманию

Глава МИД РФ рассказал об итогах трехсторонней встречи с азербайджанским и армянским коллегами, которая прошла сегодня в Москве.
По словам Сергея Лаврова, участники переговоров обсудили ход реализации трехсторонних заявлений лидеров РФ, Азербайджана и Армении.
Министр напомнил, что договоренности предполагают:
- обеспечение безопасности в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента,
- разблокирование транспортных и экономических связей,
- делимитацию и демаркацию госграницы.
Министр отметил также тему мирного договора, которая сейчас активно обсуждается Баку и Ереваном при участии других посредников, указал, что это основополагающий документ.
"Но наши партнеры сегодня подтвердили, что без решения вопросов делимитации, разблокирования транспортных и экономических коммуникаций, без общего улучшения ситуации с обеспечением безопасности в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе трудно продвигаться вперед по конкретным аспектам мирного договора"
— Сергей Лавров
По словам главы МИД России, Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян выразили признательность за ведущую роль Москвы в общих усилиях по трехсторонних заявлениям и в контактах, которые ведутся по каждому из названных направлений.
Дипломат добавил, что на будущей неделе встречу проведет трехсторонняя группа по разблокированию транспортных коммуникаций под руководством вице-премьеров, скоро состоится и заседание двусторонней комиссии по делимитации и демаркации, в нем Москва примет консультативное участие.
"По мирному договору и по ряду статей, которые сегодня обсуждали, удалось приблизить понимание обеих сторон к общему видению"
— Сергей Лавров
Министр уточнил, что в данный момент главы МИД Азербайджана и Армении ведут беседу в двустороннем формате.
В целом, обратил внимание Лавров, задача российской стороны была в том, что дать Баку и Еревану площадку для двусторонней встречи, также Москва озвучила свои подходы.
"Надеемся, что это мероприятие позволит переговорам, продолжающимся сейчас между министрами Азербайджана и Армении достичь практических результатов. Будем и далее способствовать движению вперед с тем, чтобы в полной мере выполнить все положения всех трёхсторонних заявлений, которые составляют фундамент усилий по нормализации армяно-азербайджанских отношений"
— глава МИД РФ