Лавров: сегодня удалось приблизить Баку и Ереван к общему пониманию

Опубликовано: 17:42, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: МИД РФ

Итоги трехсторонней встречи глав МИД России, Азербайджана и Армении подвел Сергей Лавров. По его словам, Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян немного сблизили позиции.

Глава МИД РФ рассказал об итогах трехсторонней встречи с азербайджанским и армянским коллегами, которая прошла сегодня в Москве.

По словам Сергея Лаврова, участники переговоров обсудили ход реализации трехсторонних заявлений лидеров РФ, Азербайджана и Армении.

Министр напомнил, что договоренности предполагают:

обеспечение безопасности в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента,

разблокирование транспортных и экономических связей,

делимитацию и демаркацию госграницы.

Министр отметил также тему мирного договора, которая сейчас активно обсуждается Баку и Ереваном при участии других посредников, указал, что это основополагающий документ.

"Но наши партнеры сегодня подтвердили, что без решения вопросов делимитации, разблокирования транспортных и экономических коммуникаций, без общего улучшения ситуации с обеспечением безопасности в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе трудно продвигаться вперед по конкретным аспектам мирного договора"

— Сергей Лавров

По словам главы МИД России, Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян выразили признательность за ведущую роль Москвы в общих усилиях по трехсторонних заявлениям и в контактах, которые ведутся по каждому из названных направлений.

Дипломат добавил, что на будущей неделе встречу проведет трехсторонняя группа по разблокированию транспортных коммуникаций под руководством вице-премьеров, скоро состоится и заседание двусторонней комиссии по делимитации и демаркации, в нем Москва примет консультативное участие.

"По мирному договору и по ряду статей, которые сегодня обсуждали, удалось приблизить понимание обеих сторон к общему видению"

— Сергей Лавров

Министр уточнил, что в данный момент главы МИД Азербайджана и Армении ведут беседу в двустороннем формате.

В целом, обратил внимание Лавров, задача российской стороны была в том, что дать Баку и Еревану площадку для двусторонней встречи, также Москва озвучила свои подходы.

"Надеемся, что это мероприятие позволит переговорам, продолжающимся сейчас между министрами Азербайджана и Армении достичь практических результатов. Будем и далее способствовать движению вперед с тем, чтобы в полной мере выполнить все положения всех трёхсторонних заявлений, которые составляют фундамент усилий по нормализации армяно-азербайджанских отношений"

— глава МИД РФ