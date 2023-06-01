Армения и Грузия обсудили правовое сотрудничество

Опубликовано: 23:20, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В четверг состоялась встреча генпрокуроров Армении и Грузии. Центральной темой разговора стали вопросы сотрудничества в правовой сфере.

В четверг, 1 июня, генеральные прокуроры Армении и Грузии провели встречу в Тбилиси. Об этом сообщили в армянской прокуратуре.

Центральной темой разговора Анны Вардапетян и Ираклия Шотадзе стали вопросы правового взаимодействия для борьбы с преступностью.

Они также обсудили международное правовое сотрудничество по уголовным делам.

Помимо этого, генпрокуроры затронули тему подписанного в прошлом году меморандума о сотрудничестве. В частности, стороны поговорили о возможности создания совместной рабочей программы, включающей в себя целый ряд актуальных направлений. Среди них борьбу с коррупцией, преступностью в киберпространстве и многое другое.