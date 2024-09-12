Где на Южном Кавказе растут самые древние деревья?

Среди старейших деревьев мира замечательные экземпляры, сохранявшиеся на протяжении столетий, можно увидеть и на Южном Кавказе. Расскажем, какие деревья Азербайджана, Армении и Грузии считаются самыми старыми, где их искать и сколько лет они растут, а также где находится старейшее дерево в мире.

Тысячелетиями деревья остаются молчаливыми свидетелями происходящего на земле. Они пережили множество событий: от климатических изменений до смены политических эпох.

Самое старое дерево Азербайджана

Где находится : село Ших-Дурсун, Ходжавендский район

: село Ших-Дурсун, Ходжавендский район Возраст: 2500 лет

Рекордсмен по долголетию среди стран Южного Кавказа платан или чинар возрастом около 2500 лет растет в Азербайджане. Дерево находится около села Ших-Дурсун, там же расположен мемориальный комплекс “Святыня Чинар”. Высота чинара насчитывает 54 метра, а диаметр - 27 метров.

В огромном дупле платана могут разместиться около 40 человек. Этот чинар обладает большим значением не только для Азербайджана. Это древнейшее на постсоветском пространстве дерево. Ходила даже легенда, согласно которой, тот, кто сожжет этот платан, умрет в течение недели.

Самое старое дерево Армении

Где находится : Тавушская область, село Саригюх

: Тавушская область, село Саригюх Возраст: 1700 лет

Самое древнее дерево Армении можно найти в Тавушской области. Возраст Саригюхского платана насчитывает 1700 лет.

Внутри дупла раньше была часовня, но потом жечь свечки внутри запретили. Легенда про то, что раз в семь лет дерево начинает гореть само по себе, видимо, появилась не случайно. Платан стоит на окраине села, а рядом находится небольшая современная церковь Святого Геворга.

В Армении до сих пор помнят древнейший дуб, поваленный ударом молнии в 1975 году. Его возраст составлял 1500 лет, а высота - около 50 метров. Остатки дуба все еще лежат в селе Акнахпюр. К посещению того, что осталось от древнего дерева, призывал премьер-министр страны Никол Пашинян, посетивший это село Тавушской области в прошлом году.

Самое старое дерево Грузии

Где находится: Телави

Телави Возраст: 900 лет

Самое древнее дерево Грузии, хотя и стоит на третьем месте по возрасту, по количеству привлекаемых туристов опережает древнейшие деревья Азербайджана и Армении. Дело в том, что этот 900-летний платан можно увидеть в центре крупного города Телави, а более древние платаны находятся в маленьких приграничных селах, куда добраться непросто. Высота грузинского платана превышает 45 метров, а диаметр ствола - 12 метров. Платан остается главным символом Телави, около него проводят фотосессии и загадывают желания.

© Фото: kvarelilakeresort.ge

Где самое старое дерево в мире?

Официально самым старым деревом мира пока считается американская сосна, произрастающая в Калифорнии в горном регионе Уайт-Маунтинс. Эту сосну нарекли “Мафусаилом” в честь деда Ноя, ее возраст составляет 4854 года. Хотя лесной заповедник, где эта сосна находится, туристам посещать можно, точное месторасположение официально древнейшей сосны не разглашается в целях безопасности. Сделано это не без оснований: предшественник “Мафусаила” по титулу самого древнего дерева мира сосна “Прометей” возрастом более 5 тысяч лет, которое росло в Неваде, было срублено в 1964 году.

В том же регионе Калифорнии в 2010 году предположительно была найдена еще более древняя сосна того же вида, но исследователь, заявивший о находке, скончался, не успев раскрыть локацию. Исследуемые им материалы также не были найдены. Если расчет был произведен верно, сейчас возраст этой сосны составляет уже 5076 лет.

Наиболее возможный кандидат на получение статуса главного дерева-долгожителя пока что остается Гран-Абуэло или “Прадедушка” - фицройя возрастом 5484 лет, но эта информация дополнительно проверяется учеными. Дерево из семейства Кипарисовых произрастает в Чили. Его месторасположение не скрывают, туристы могут увидеть возможно самое древнейшее одиночное дерево мира во время посещения национального парка Алерсе-Костеро. Билет стоит 4500 песо (менее 500 рублей).

Кроме того, существует такое понятие как деревья-клоны. Самое древнее такое дерево растет в Швеции и называется “Старый Тикко”. Возраст корневой системы превышает 9500 лет, но надземная часть ели существует только несколько столетий.