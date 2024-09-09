Леса Кавказа: куда стоит съездить и что там необычного

Кавказ это не только горы, но и леса. Флора Кавказа — одна из богатейших Евразии. Своим разнообразием она превосходит флору Восточной Европы. Расскажем о том, чем знамениты северокавказские леса.

Расположенные на высоте от 700 до 1300 метров над уровнем моря леса сменяют друг друга в зависимости от микроклимата, демонстрируя приспособляемость природы к изменениям температурного и погодного фона. Здесь уживаются ольха и клен, липа и ясень, рододендроны и черника, колхидский падуб и земляника.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Леса Кабардино-Балкарии

18% территории КБР занимают леса — в основном это горная и предгорная зоны. В зависимости от высоты над уровнем моря леса разнятся: в поймах рек и в предгорьях леса лиственные, а повыше (800 до 1600 метров над уровнем моря) — широколиственные, в основном бук. Еще выше встречаются хвойные породы. В лесах КБР можно встретить бурых медведей, лис, волков, рысь. Здесь обитают куницы и горностаи, а также, занесенный в Красную книгу переднеазиатский леопард. Из редких птиц здесь живут фазаны и кавказские тетерева.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Леса Адыгеи

Адыгея - одна из самых богатых лесами республик Северного Кавказа. Леса - широколиственные, и хвойные, и смешанные - занимают больше 40% территории республики. Первое место занимает дуб, второе - бук, а третье - пихта. В Адыгее много так называемых спелых и перестойных лесов. Для заботы он них экологи привлекают школьников. Более 97% лесов Адыгеи относятся к защитным лесам, которые предназначены для защиты объектов жизнеобеспечения от природных катаклизмов и антропогенных факторов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Леса Дагестана

Леса занимают всего 8,4% территории в Дагестана. Недалеко от Дербента на юго-восточном склоне Большого Кавказа находится природный комплекс, ставший одной из основных достопримечательностей — Самурский лес, входящий в перечень лесов высокой природоохранной ценности России.

Самурский лес — это самый северный на планете и единственный в России лиановый лес. Название он получил от реки Самур, в дельте которого расположен. Это один из последних сохранившихся реликтовых лесов на планете. Лес представляет собой множество перевитых между собой лиан. Здесь же можно увидеть гигантский платан, который которому около 800 лет. Он считается древнейшим деревом Дагестана. Природный ландшафт и микроклимат вдоль реки Самур обеспечивает комфортные условия для перезимовки множества птиц. Особый интерес у посетителей Самурского леса вызывают плантация орхидей, а также пруды с розовыми кувшинками на поверхности водной глади.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Леса Ставропольского края

Леса занимают всего 4% территории Ставрополья. Однако самому Ставрополю, окруженному лесными массивами очень повезло – его окружает сразу несколько лесов:

Русский лес считается самым крупным природным заказником на территории Ставрополя. Его площадь — 7558 гектаров. Здесь растут дуб, бук, клен, ясень, осина, липа, яблоня, груша, черешня, боярышник, кизил, шиповник. Много цветочных и травянистых растений — подснежник и ковыль, а также редких экземпляров, внесенных в Красную книгу России — кандык кавказский и майкараган волжский. Главной достопримечательностью Русского леса является Травертиновый водопад. Образовался он в месте слияния двух ручьев и выглядит как два небольших каскада. Особую прелесть этому небольшому водопаду придает травертин — горная порода, смесь известняка и мрамора, отличается богатой палитрой красок.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Таманский лес. Самый городской из лесных массивов Ставрополя. Здесь много вековых дубов, кленов и ясеней. Изюминку Таманскому лесу придают разноуровневые бассейны с чистейшей родниковой водой.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мамайский лес понравится любителям сказок и таинственных историй. Прогуливаясь по нему и глядя на необычные деревянные постройки, можно вообразить себя героем легенд. Раньше через Ставрополь шла "туапсинская узкоколейка" с мостами. Сейчас они превратились в памятники эпохи. Так, Немецкий мост, окруженный зарослями, смотрится как артобъект, привлекая туристов и любителей скалолазания.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Татарский лес. Чуть дальше от города, недалеко от селения Татарка есть еще один лесной массив, на территории которого находится археологический памятник Татарское городище (VIII-X век до н.э.), а также природные памятники Татарские скалы и Татарский святой источник. В народе говорят о его чудодейственной лечебной силе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

День работников леса

Традиционно каждое третье воскресенье сентября в России отмечают День работников леса. Ежегодно в сентябре Кавказский заповедник проводит конкурс, в котором участвуют все республики Кавказа. В этом году он носит название "Будни лесника — 2024". Участники конкурса будут соревноваться в литературном жанре, а также в производстве видеороликов и поздравительных открыток на тему "Лесник — хранитель леса".