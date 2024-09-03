Вестник Кавказа

Посещать леса в Дагестане можно будет без ограничений

Посещать леса в Дагестане можно будет без ограничений
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Запрет на посещение лесов сняли в Дагестане. Это связано с улучшением пожароопасной обстановки. Сейчас установлен I и II класс пожароопасности.

Комитет по лесному хозяйству Дагестана снял запрет на посещение жителями и гостями республики лесов, сообщает пресс-служба Даглесхоза.

Отмена ограничений связана с улучшением пожароопасной обстановки на территории лесного фонда Дагестана. В августе был введен запрет на посещение лесов из-за установления IV и V классов пожаропасности по погодным условиям.

Однако после прошедших осадков риски появления пожаров в лесах снизились и в настоящее время на территориях фонда установлен I и II класс пожарной опасности.

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