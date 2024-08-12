Пашинян поздравил Кобахидзе с днем рождения

Армянский премьер передал поздравления с днем рождения своему грузинскому коллеге. Сегодня ему исполняется 46 лет.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил своего коллегу из Грузии Ираклия Кобахидзе с 46-летием. Об этом рассказали 25 сентября в пресс-службе армянского правительства.

"Ваше Превосходительство, дорогой друг, примите, пожалуйста, мои поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения. Уверен, что в этот важный период Ваше умелое управление и лидерство будут способствовать дальнейшему укреплению и развитию Грузии"

– Никол Пашинян

Он также подчеркнул, что ценит вклад премьера соседней республики в укрепление двусторонних отношений.

Кроме того, глава армянского правительства выразил уверенность в том, что соглашение о стратегическом партнерстве, подписанное в начале этого года, положительно скажется на обеих странах и народах.

"Еще раз поздравляя Вас с днем рождения, желаю новых достижений, здоровья и всего наилучшего"

– армянский премьер