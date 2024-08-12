Вестник Кавказа

Пашинян поздравил Кобахидзе с днем рождения

Ираклий Кобахидзе и Никол Пашинян
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Армянский премьер передал поздравления с днем рождения своему грузинскому коллеге. Сегодня ему исполняется 46 лет.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил своего коллегу из Грузии Ираклия Кобахидзе с 46-летием. Об этом рассказали 25 сентября в пресс-службе армянского правительства.

"Ваше Превосходительство, дорогой друг, примите, пожалуйста, мои поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения. Уверен, что в этот важный период Ваше умелое управление и лидерство будут способствовать дальнейшему укреплению и развитию Грузии"

– Никол Пашинян

Он также подчеркнул, что ценит вклад премьера соседней республики в укрепление двусторонних отношений.

Кроме того, глава армянского правительства выразил уверенность в том, что соглашение о стратегическом партнерстве, подписанное в начале этого года, положительно скажется на обеих странах и народах.

"Еще раз поздравляя Вас с днем рождения, желаю новых достижений, здоровья и всего наилучшего"

– армянский премьер

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1125 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Азербайджан, Грузия и Турция проводят учения Eternity-2024

Азербайджан, Грузия и Турция проводят учения Eternity-2024

Где на Южном Кавказе растут самые древние деревья?

Где на Южном Кавказе растут самые древние деревья?

Пашинян прилетел в Грузию

Пашинян прилетел в Грузию

Пашиняна ждут в Грузии

Пашиняна ждут в Грузии

Население каких стран уменьшается, а каких – увеличивается?

Население каких стран уменьшается, а каких – увеличивается?

Премьер Грузии и глава Минобороны Армении обсудили вопросы безопасности

Премьер Грузии и глава Минобороны Армении обсудили вопросы безопасности

Что нужно знать о поезде Ереван-Тбилиси: расписание, билеты, цены

Что нужно знать о поезде Ереван-Тбилиси: расписание, билеты, цены

Поезд Ереван – Тбилиси скоро запустит ЮКЖД

Поезд Ереван – Тбилиси скоро запустит ЮКЖД

Новые дороги появятся в Грузии к границам Азербайджана и Армении

Новые дороги появятся в Грузии к границам Азербайджана и Армении

Новую автомагистраль до границы с Арменией построят в Грузии

Новую автомагистраль до границы с Арменией построят в Грузии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы