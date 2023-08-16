Армянские военные открыли огонь по Нахчивану

Армянская сторона вновь встреляет по азербайджанским территориям. Сегодня огонь был открыт в направлении Нахчивана.
Министерство обороны Азербайджана информирует об очередном обстреле со стороны армянских военных.
«16 августа в 17:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Бирэли района Дэвэли подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики»
– министерство
Также сообщается, что подразделения азербайджанской армии ответили на стрельбу в указанном направлении.