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Армянские военные открыли огонь по Нахчивану

Армянские военные открыли огонь по Нахчивану
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянская сторона вновь встреляет по азербайджанским территориям. Сегодня огонь был открыт в направлении Нахчивана.

Министерство обороны Азербайджана информирует об очередном обстреле со стороны армянских военных.

«16 августа в 17:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Бирэли района Дэвэли подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики»

– министерство

Также сообщается, что подразделения азербайджанской армии ответили на стрельбу в указанном направлении.

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