Аренда жилья в Турции может резко подорожать с 1 июля

Турция летом откажется от действующего ограничения на повышение стоимости аренды квартир. Сейчас поднять арендную плату владелец жилья может не более, чем на 25%. Отмена ограничения может взвинтить цены на аренду квартир в Турции.

Турецкие власти решил не продлевать действующее в стране ограничение в 25% на повышение платы за аренду квартир, следует из заявления министра юстиции страны Йылмаза Тунджа, передает телеканал TGRT Haber.

Арендаторы в Турции жалуются на чрезмерный рост арендной платы, арендодатели же выступают против ограничения - инфляция в стране близка к 65%.

По словам министра, действие постановления об ограничении повышения арендной платы закончится 1 июля и правительство на намерено его продлевать.