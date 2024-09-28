Вестник Кавказа

Единую транспортную карту внедряют в Турции

Метро в Стамбуле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции уже в 2024 году единая транспортная карта будет работать в 18 провинциях. В будущем Türkiye Kart можно будет использовать по всей стране.

О расширении проекта единой транспортной карты Türkiye Kart в Турции рассказал главы Минтранса страны Абдулкадир Уралоглу.

В Турции единая транспортная карта в рамках пилотного режима начала действовать в пяти провинциях: Конье, Кайсери, Гюмюшхане, Йозгате, а также в Стамбуле на линии метро Гайреттепе - Новый аэропорт.

«Учитывая популярность карты среди населения было принято решение о внедрении данной карты в 18 провинциях страны уже в текущем году»

– министр

Глава ведомства добавил, что в перспективе карта станет универсальной для всей страны, ее будут принимать в каждой из 81 провинций.

В Турции намерены унифицировать транспортные карты, кроме того, жители страны смогут пользоваться не физической, а электронной картой - она будет доступна в специальном приложении.

Для Türkiye Kart разработают разные планы для разных категорий пользователей, так, отдельные карты будут созданы для студентов и школьников.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1265 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Автопутешествие по Турции 2024: 8 лучших маршрутов

Автопутешествие по Турции 2024: 8 лучших маршрутов

Метро в Алматы хотят протянуть до аэропорта

Метро в Алматы хотят протянуть до аэропорта

Что посмотреть в горах Узбекистана: 6 лучших маршрутов в Чимгане и Нуратау

Что посмотреть в горах Узбекистана: 6 лучших маршрутов в Чимгане и Нуратау

Автобусы запущены между Баку и Лачином

Автобусы запущены между Баку и Лачином

Метро в Тбилиси будет работать до поздней ночи из-за футбольного матча

Метро в Тбилиси будет работать до поздней ночи из-за футбольного матча

Заамин: как посетить старейший национальный парк Узбекистана

Заамин: как посетить старейший национальный парк Узбекистана

Как посетить Сванетию самостоятельно: лучший маршрут на 3-5-7 дней

Как посетить Сванетию самостоятельно: лучший маршрут на 3-5-7 дней

На улицы Тбилиси выходят новые гигантские автобусы

На улицы Тбилиси выходят новые гигантские автобусы

Автобусы в Астане станут бесплатными 6 октября

Автобусы в Астане станут бесплатными 6 октября

Массовые проверки транспорта продолжатся на Ставрополье

Массовые проверки транспорта продолжатся на Ставрополье

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы