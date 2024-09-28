Единую транспортную карту внедряют в Турции

В Турции уже в 2024 году единая транспортная карта будет работать в 18 провинциях. В будущем Türkiye Kart можно будет использовать по всей стране.

О расширении проекта единой транспортной карты Türkiye Kart в Турции рассказал главы Минтранса страны Абдулкадир Уралоглу.

В Турции единая транспортная карта в рамках пилотного режима начала действовать в пяти провинциях: Конье, Кайсери, Гюмюшхане, Йозгате, а также в Стамбуле на линии метро Гайреттепе - Новый аэропорт.

«Учитывая популярность карты среди населения было принято решение о внедрении данной карты в 18 провинциях страны уже в текущем году»

– министр

Глава ведомства добавил, что в перспективе карта станет универсальной для всей страны, ее будут принимать в каждой из 81 провинций.

В Турции намерены унифицировать транспортные карты, кроме того, жители страны смогут пользоваться не физической, а электронной картой - она будет доступна в специальном приложении.

Для Türkiye Kart разработают разные планы для разных категорий пользователей, так, отдельные карты будут созданы для студентов и школьников.