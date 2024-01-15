Инфляция в Турции достигла рекордных 65% за 14 месяцев

Цены на потребительские товары и услугу и Турции рекордно подскочили за последние 14 месяцев. За год инфляция составила почти 65%.

Турция отмечает значительный рост цен и увеличение инфляции почти до 65% в течение года.

Отмечается, что с ноября позапрошлого года цены выросли на 64,9%. Информацию об этом распространил статистический институт страны.

Специалисты прогнозируют, что замедление может произойти на отметке в 64,5%.

В частности, платежи за коммунальные услуги в Турции выросли 46%, услуги транспорта на 77%. Цены на отдых и развлечения в республике увеличились почти на 62%.

Также, уточняется, что продукты питания подорожали почти на 70%.

Кроме этого, было отмечено, что по сравнению с прошлым месяцев цены на потребительские товары и услугу увеличились до 6,7%.

За год турецкие производители нарастили цены на свою продукцию на 44%.