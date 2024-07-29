Арарат Мирзоян обсудил с новым главой МИД Ирана вопросы взаимодействия

Глава МИД Армении пообщался сегодня по телефону со своим новым коллегой из Ирана. Стороны поговорили о развитии двусторонних отношений.

В пятницу, 23 августа, состоялся телефонный разговор глав МИД Армении и Ирана. Об этом сказано на сайте армянского министерства.

В ходе беседы Арарат Мирзоян поздравил Аббаса Аракчи с назначением на должность руководителя ведомства и пожелал ему успехов в работе.

Центральной темой разговора министров стали армяно-иранские отношения. Стороны подтвердили свой настрой на укрепление дружественных связей и прочного партнерства в различных сферах.