Вестник Кавказа

Японию потрясло на 5,1

Японию потрясло на 5,1
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Страна восходящего солнца оказалась в эпицентре землетрясения. Магнитуда сейсмособытия составила 5,1.

Мощное землетрясение произошло в Японии, информируют местные специалисты. Уточняется, что сейсмособытие произошло в префектуре Эхимэ.

«Эпицентр стихии находился в северо-западной части Эхимэ на острове Сикоку. Очаг залегал на глубине 50 км»

– метеорологическое управление

К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших. 

Страна восходящего солнца находится на пересечении нескольких тектонических плит, что делает ее особенно подверженной подобным природным явлениям, поэтому сейсмособытия в стране – явление обыденное.

Каждый год Япония испытывает множество землетрясений, хотя большинство из них незначительные и не вызывают серьезных разрушений. Однако время от времени происходят мощные землетрясения, которые могут иметь серьезные последствия.

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