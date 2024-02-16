Японию потрясло на 5,1

Страна восходящего солнца оказалась в эпицентре землетрясения. Магнитуда сейсмособытия составила 5,1.
Мощное землетрясение произошло в Японии, информируют местные специалисты. Уточняется, что сейсмособытие произошло в префектуре Эхимэ.
«Эпицентр стихии находился в северо-западной части Эхимэ на острове Сикоку. Очаг залегал на глубине 50 км»
– метеорологическое управление
К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.
Страна восходящего солнца находится на пересечении нескольких тектонических плит, что делает ее особенно подверженной подобным природным явлениям, поэтому сейсмособытия в стране – явление обыденное.
Каждый год Япония испытывает множество землетрясений, хотя большинство из них незначительные и не вызывают серьезных разрушений. Однако время от времени происходят мощные землетрясения, которые могут иметь серьезные последствия.