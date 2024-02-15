Вестник Кавказа

Сильное землетрясение потрясло Иран

Сильное землетрясение потрясло Иран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,8. Толчки были зафиксированы на глубине 21 км недалеко от города Фин. Данных по разрушениям нет.

В провинции Ормузган в южной части Ирана произошло землетрясение, пишет Национальный сейсмографический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Магнитуда подземных толчков составила 4,8. Очаг землетрясения располагался на глубине 21 км. Оно произошло в 27 км от города Фин.

Отмечается, что информации о разрушениях, а также о пострадавших и жертвах нет.

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