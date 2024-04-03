Почему просыпаются вулканы и чем они опасны?

В эти минуты на Земле извергается сразу несколько вулканов. В мире почти полторы тысячи действующих вулканов и как минимум на 20 из них в любой момент может начаться извержение. Чем опасны вулканы, почему они просыпаются и что делать во время извержения - рассказываем в этом материале.

Что такое вулкан и почему происходит извержение?

Вулкан - это разрыв в земной коре, через который извергается лава, вулканический пепел и всевозможные газы. Извержение происходит, когда магма, расплавленная мантия земли, поднимется на поверхность и в ходе этого процесса образуются пузырьки. Если магма густая, давление из-за газа нарастает, что в итоге может привести к разрушительному извержению. Вулканы бывают наземные и подводные.

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Чем опасны вулканы?

Сильнейшие извержения вулканов, как, например, извержение Санторина около трех с половиной тысяч лет назад, Везувия в 79 году и Кракатау в 1883 году, способны привести к гибели десятков тысяч людей, массовым разрушениям, а также экологическим катастрофам. Извержения вулканов могут спровоцировать цунами, ударные волны, сход лавин и даже вулканическую зиму из-за загрязнения атмосферы вулканическим пеплом и газами.

Сколько в мире активных вулканов?

В настоящее время в мире около 1350 потенциально активных вулканов, 500 из которых извергались в разные исторические периоды. Две трети из них находятся в так называемом Огненном кольце вулканов длиной 40 тысяч километров, которое охватывает 15 стран, в том числе Россию, США и Японию. На сегодняшний день, по данным еженедельного отчета о вулканической деятельности Смитсоновского института и Геологической службы США, активность зафиксирована на 22 двух вулканах по всему миру.

Извержение вулкана Этна

С 6 февраля извергается самый высокий европейский вулкан, Этна, который находится на востоке Сицилии. Это один из самых активных вулканов в мире. Пепел от извержения поднимается на высоту до 5,5 километров, а лава, стекающая с вулкана, уничтожает деревья на его склонах. Опасное извержение привлекает толпы туристов, которые спешат посмотреть на завораживающее зрелище, затрудняя работу служб спасения. Местные власти уже предупредили о потенциальной угрозе нахождения рядом с вулканом.

Извержение на Гавайях

Вулкан Килауэа, который находится на острове Гавайи, продолжает извергаться на протяжении почти двух месяцев, начиная с 23 декабря 2024 года. Очередное высвобождение лавы случилось 20 февраля: высота фонтанов лавы достигает 120 метров. Предыдущие извержения длились от 13 часов до 8 дней. В результате извержения самого молодого вулкана на Большом острове, происходят выбросы вулканического газа и стекла. К счастью, на данный момент местным сообществам ничто не угрожает.

Извержение на Камчатке

Вулкан Безымянный, который находится на Камчатке, активен с середины прошлого века. Самый последний эпизод активности был зафиксирован 14 февраля: по данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, излияние лавы на Безымянном продолжается, при этом существует опасность подъема пепла на высоту до 15 километров. Также наблюдается выпуск газов и сход раскаленных лавин.

© Фото: Congo Tourism Gate/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Почему просыпаются вулканы?

По мнению ученых, на данный момент вулканическая активность в мире не усиливается, оставаясь примерно на одном уровне на протяжении последних десятилетий. Тем не менее по данным исследования, опубликованного в 2023 году вулканы все-таки становятся активнее, в первую очередь, из-за изменения климата, в том числе из-за таяния ледников и эрозии, вызванной, засухами.

Что делать во время извержения вулкана?

Извержение вулкана может произойти неожиданно, но нередко спасательные службы и власти предупреждают о них заранее. Если вы оказались в регионе рядом с действующим вулканом, то:

обязательно слушайте информационные сообщения и предупреждения.

следуйте инструкциям: в случае объявления эвакуации, отправляйтесь как можно скорее в ближайшее укрытие

чтобы защититься от вулканического пепла, меньше времени проводите на открытом пространстве, используйте маску или, как минимум, закрывайте лицо полотенцем или любой другой тканью

избегайте участков, которые находятся в непосредственной близости от вулкана

не садитесь за руль, если вулканический пепел сильно ограничивает видимость

оставайтесь в доме или в укрытии до тех пор, пока власти не разрешат выходить.

по возможности, поддерживайте связь с родными и близкими.