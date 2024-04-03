Почему просыпаются вулканы и чем они опасны?

Что такое вулкан и почему происходит извержение?
Вулкан - это разрыв в земной коре, через который извергается лава, вулканический пепел и всевозможные газы. Извержение происходит, когда магма, расплавленная мантия земли, поднимется на поверхность и в ходе этого процесса образуются пузырьки. Если магма густая, давление из-за газа нарастает, что в итоге может привести к разрушительному извержению. Вулканы бывают наземные и подводные.
Чем опасны вулканы?
Сильнейшие извержения вулканов, как, например, извержение Санторина около трех с половиной тысяч лет назад, Везувия в 79 году и Кракатау в 1883 году, способны привести к гибели десятков тысяч людей, массовым разрушениям, а также экологическим катастрофам. Извержения вулканов могут спровоцировать цунами, ударные волны, сход лавин и даже вулканическую зиму из-за загрязнения атмосферы вулканическим пеплом и газами.
Сколько в мире активных вулканов?
В настоящее время в мире около 1350 потенциально активных вулканов, 500 из которых извергались в разные исторические периоды. Две трети из них находятся в так называемом Огненном кольце вулканов длиной 40 тысяч километров, которое охватывает 15 стран, в том числе Россию, США и Японию. На сегодняшний день, по данным еженедельного отчета о вулканической деятельности Смитсоновского института и Геологической службы США, активность зафиксирована на 22 двух вулканах по всему миру.
Извержение вулкана Этна
С 6 февраля извергается самый высокий европейский вулкан, Этна, который находится на востоке Сицилии. Это один из самых активных вулканов в мире. Пепел от извержения поднимается на высоту до 5,5 километров, а лава, стекающая с вулкана, уничтожает деревья на его склонах. Опасное извержение привлекает толпы туристов, которые спешат посмотреть на завораживающее зрелище, затрудняя работу служб спасения. Местные власти уже предупредили о потенциальной угрозе нахождения рядом с вулканом.
Извержение на Гавайях
Вулкан Килауэа, который находится на острове Гавайи, продолжает извергаться на протяжении почти двух месяцев, начиная с 23 декабря 2024 года. Очередное высвобождение лавы случилось 20 февраля: высота фонтанов лавы достигает 120 метров. Предыдущие извержения длились от 13 часов до 8 дней. В результате извержения самого молодого вулкана на Большом острове, происходят выбросы вулканического газа и стекла. К счастью, на данный момент местным сообществам ничто не угрожает.
Извержение на Камчатке
Вулкан Безымянный, который находится на Камчатке, активен с середины прошлого века. Самый последний эпизод активности был зафиксирован 14 февраля: по данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, излияние лавы на Безымянном продолжается, при этом существует опасность подъема пепла на высоту до 15 километров. Также наблюдается выпуск газов и сход раскаленных лавин.
Почему просыпаются вулканы?
По мнению ученых, на данный момент вулканическая активность в мире не усиливается, оставаясь примерно на одном уровне на протяжении последних десятилетий. Тем не менее по данным исследования, опубликованного в 2023 году вулканы все-таки становятся активнее, в первую очередь, из-за изменения климата, в том числе из-за таяния ледников и эрозии, вызванной, засухами.
Что делать во время извержения вулкана?
Извержение вулкана может произойти неожиданно, но нередко спасательные службы и власти предупреждают о них заранее. Если вы оказались в регионе рядом с действующим вулканом, то:
- обязательно слушайте информационные сообщения и предупреждения.
- следуйте инструкциям: в случае объявления эвакуации, отправляйтесь как можно скорее в ближайшее укрытие
- чтобы защититься от вулканического пепла, меньше времени проводите на открытом пространстве, используйте маску или, как минимум, закрывайте лицо полотенцем или любой другой тканью
- избегайте участков, которые находятся в непосредственной близости от вулкана
- не садитесь за руль, если вулканический пепел сильно ограничивает видимость
- оставайтесь в доме или в укрытии до тех пор, пока власти не разрешат выходить.
- по возможности, поддерживайте связь с родными и близкими.