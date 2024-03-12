Дурная гора скорби, божий дар и гора плуга: 3 потухших вулкана Армении

В древности вулканы зачастую становились культовыми объектами. Для одних народов они были местом жертвоприношений, для других имели сакральное значение. Говорят, все горные вершины Армении – потухшие вулканы. Расскажем как добраться до трех вулканов, представляющих интерес для любителей экстремального отдыха.

Вайоцсар

На востоке Вайоцдзорской области, в 6 км от деревни Гергер, находится самый молодой вулкан Армении, примерный возраст которого насчитывает несколько десятков тысяч лет.

Что такое Вайоцсар?

На вулкане высотой 2586 метров с застывшим жерлом в сезон таяния льдов образуется небольшое озеро. Склоны Вайоцсара покрыты слоем почвы, под которым скрываются слои застывшей лавы. В народе вулкан называется "дурным", поскольку раньше извержения приводили к человеческим жертвам. Последнее летописное свидетельство подобного природного явления датируется 732 годом. Тогда все поселения в радиусе десятков километров были уничтожены. Считается, что Вайоцсар потух, однако вулканологи не спешат говорить о нем в прошедшем времени, ежегодно отмечая его незначительную активность.

Как добраться до Вайоцсара?

Добраться до вулкана можно лишь по пешему маршруту из деревни Гергер. Восхождение возможно по спиралевидной тропинке, тянущейся по склонам Вайоцсара. Гиды не рекомендуют подниматься к кратеру вулкана. Толщина его конуса составляет всего 125 метров. Местные жители стараются не подниматься на вершину вулкана, но используют его склоны в качестве пастбищ. Археологические раскопки вблизи Вайоцсара не ведутся. В путеводителях можно отыскать условный перевод названия вулкана - "гора скорби".

Армаган

На юге Гехаркуникской области, в 7 км от села Геховит, находится малоизвестный вулкан, взойти на которой не получится без предварительной подготовки.

Что такое Армаган?

Потухший вулкан Армаган высотой 2829 метров имеет неприступные склоны, порытые толстым слоем снега и льда. История вулкана туманна, поскольку о нем ничего не известно из рукописных источников, а его примерный возраст варьирует от сотен тысяч лет и более. Вершина Армагана представляет собой коническую поверхность, заполненную водой. Местные называют вулкан Божьим даром, поскольку тем, кто все-так доберется до его вершины, в высоты открывается озеро Севан.

Как добраться до Армагана?

Найти потухший вулкан не составит труда, поскольку в непосредственной близости от него проходит дорога Мартуни - Ехегнадзор, с которой прекрасно видна возвышенность. Но взобраться на вулкан непросто даже летом из-за сыпучих почв, покрывающих отвесные склоны Армагана. Местность вокруг вулкана усеяна камнями и частицами застывшей магмы, свидетельствующей о том, кто когда-то вулкан извергался. Но для любителей восхождений на вершине Армагана есть небольшая каменная беседка, в которой может расположиться небольшая туристическая группа.

Гутанасар

В самом центре Армении, в Котайкской области, находится трехглавый вулкан.

Что такое Гутанасар?

Особенность вулкана заключается в том, что его кратер скрыт под толстым слоем магмы, и отыскать его визуально не получится. Высота природного объекта 2299 метров, его склоны покрыты тонким слоем почвы, под которым скрывается застывшая лава. Недалеко от Гутанасара находится черная отвесная скала, которая оголяет богатые залежи магмы, похожие на следы от плуга. Отсюда название природного объекта, которое дословно переводится как гора-плуг.

Как добраться до Гутанасара

Дорога до вулкана начинается из Еревана по пути в сторону Абовяна. Путешественникам нужно прибыть в село Фантан, откуда по грунтовой дороге проехать до подножья Гутанасара. Местные утверждают, что смотреть на вершине вулкана особо не на что, поскольку главная достопримечательность тех мест это огромный отвесный черный склон. До вулкана нет постоянных туристических маршрутов, поэтому гиды рекомендуют с осторожностью относиться к посещению Гутансара, так как каменистый склон не оборудован элементами пассивной безопасности, а сама местность вокруг возвышенности достаточно дикая, кишащая скорпионами и змеями.