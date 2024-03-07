3 озера Армении: богатство, до которого не добраться

Многие ошибочно полагают, что на территории Армении всего одно озеро, которое к тому же самое большое в регионе. В действительности, кроме Севана в стране много естественных водоемов, добраться до которых попросту сложно или невозможно. Расскажем о трех труднодоступных озерах Армении, посетить которые очень непросто.

Озеро Кари

На севере Арагацотнской области, на склоне горы Арагац, находится озеро, которое большую часть года покрыто толстые слоем льда.

Что такое озеро Кари?

Происхождение водоема ледниковое. Его возраст около 9 тыс. лет. В период таяния ледника, покрывавшего склоны Арагаца много веков назад, талые воды стекали в углубления, постепенно заполняя их. Одним из таких чашеобразных природных образований стало озеро Кари. Поскольку ландшафт местности вокруг водоема преимущественно безжизненный, местные жители прозвали его каменным. Площадь зеркала воды составляет 30 га, а глубина озера чуть более 8 метров. Поскольку талые ледниковые воды не испаряются, объем Кари постепенно увеличивается, правда экологи не спешат бить тревогу, поскольку площадь естественной горной чаши позволяет озеру расти еще долго.

Как добраться до Кари?

Добраться до озера можно из села Бюракан по единственной асфальтовой дороге, которая связывает населенный пункт со станцией исследования первичных космических лучей, расположенной на берегу водоема. Поскольку озеро расположен на высоте 3207 м над уровнем моря, пешее восхождение может занять много времени. Кроме того, склоны горы Арагац в той местности большую часть года покрыты снегом, а само озеро длительный период сковано льдом, потому полюбоваться красотами Кари можно совсем недолго.

Озеро Гош

В лесах Тавушксой области Армении затерялось небольшое, но живописное озеро, которое может исчезнуть по естественным причинам.

Что такое озеро Гош?

Озеро Гош находится на территории Дилижанского национального парка. Название оно получило от одноименной деревни, расположенной неподалеку. Происхождение природного объекта оползневое. Площадь зеркала воды всего 8000 кв. м, потому его сложно разглядеть с высоты, тем более что Гош окружено густым лесом. Глубина озера 8 метров.

Как добраться?

Поскольку озеро расположено на высоте 1500 м над уровнем моря в густом лесном массиве, добраться на легковом автомобиле до него невозможно. Разбитые дороги, пригодны лишь для проезда транспорта, способного преодолевать бездорожье. Гош остается недоступным озером, поскольку каждый проезд техники разбивает и без того непролазный грунт. Так как озеро окружено лесом, который частично заболочен, в водоеме много лягушек и раков. Рискнувшие посетить Гош отдыхающие замечают, что озеро красиво в любое время года. Но экологи отмечают, что соседство водоема с болотами ведет к постепенному заболачиванию озера, поэтому есть риск его исчезновения.

Озеро Акна

На востоке Котайкской области Армении, в кратере потухшего вулкана Лчайн, находится высокогорное озеро, которое наполняется преимущественно дождевой водой.

Что такое озеро Акна?

Происхождение водоема вулканическое. Площадь зеркала воды составляет 0,5 кв. км, а высота над уровнем моря 3030 м. Поскольку следов ледников в той местности не было обнаружено, истоками озера считаются талые воды, а также атмосферные осадки. Так как Акна (в переводе - око) расположено в кратере вулкана, его глубина достигает 15 метров. Территория вокруг озера находиться в особо охраняемой природной зоне, а потому увидеть на склонах Лчайна многочисленных туристов не получится.

Как добраться?

К озеру ведут две грунтовые дороги: одна со стороны деревни Гохт, другая со стороны населенного пункта Севаберд. Существует множество узких троп, ведущих к кратеру вулкана, однако учитывая высоту водоема, к его посещению нужно подготовиться как восхождению на гору. Проехать на личном автотранспорте невозможно, поэтому необходимо получить разрешение на посещение в рамках туристической экспедиции на предоставленных внедорожниках. Посетить озеро зимой не получится, поскольку оно сковано льдом, а постоянной дороги нет.