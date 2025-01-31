Сельдяной король - предвестник катастрофы?

Недавно на пляже Лансароте, одного из Канарских островов, отдыхающие обнаружили сельдяного короля - рыбу Судного дня. Несколько недель назад аналогичная рыба была замечена у берегов Мексики. Что такое рыба Судного дня, почему она так называется и опасна ли она для человека?

Что такое рыба Судного дня?

Рыба Судного дня или сельдяной король - самая большая костная рыба на планете, которая обитает на огромной глубине практически во всех регионах мира, кроме полярных зон: южнее Антарктики и севернее Арктики ее нет. У сельдяного короля очень необычный вид: он напоминает длинный блестящий ремень, а в длину вырастает до 9 метров. У рыбы Судного дня достаточно большие глаза и красные шипообразные плавники у головы. Людям редко удается заметить сельдяного короля, и если он оказывается у берега или на поверхности воды, это означает, что рыба больна, умирает или, как минимум, дезориентирована.

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На какой глубине обитает сельдяной король?

Ученые считают, что постоянна глубина, на которой обитает рыба Судного дня, примерно тысяча метров. Ночью сельдяной король поднимается выше для кормления, а к утру вновь опускается на глубину, куда не проникает солнечный свет.

Почему рыбу Судного дня так назвали?

Сельдяного короля назвали ”рыбой Судного дня” после 9-балльного землетрясения и цунами в Японии, в результате которых произошла авария на АЭС ”Фукусима”. Как оказалось, за два года до катастрофы более 10 сельдяных королей вымыло на берега Японии. После землетрясения название ”рыба Судного дня” закрепилась за сельдяным королем настолько прочно, что в 2019 году японские ученые провели исследование, чтобы понять, связана ли рыба Судного дня с землетрясениями, цунами и другими катастрофами, и оказалось, что нет.

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Почему сельдяной король - предвестник катастроф?

Сельдяного короля считают предвестником катастрофы именно в Японии не только потому, что он появился накануне землетрясения. На японском языке сельдяного короля называют ”Рюгу но цукай”, что означает ”слуга Рюгу”. В свою очередь ”Рюгу” - это дворец морского дракона, Рюдзина. Считается, что рюгу но цукай - это воплощение Джиндзя-химэ, принцессы-рыбы или японской русалки. Именно Джиндзя-химэ, по легенде, является посланником дворца Рюгу, предупреждающим об опасности. Впервые встречу с ней описал японский ученый Като Эйбиан в начале XIX века. Джиндзя-химэ рассказала ему о том, что в ближайшие 7 лет Японию ждет небывалый урожай, но затем эпидемия холеры. Однако те, кто увидит изображение принцессы-рыбы, смогут пережить все трудности и будут жить долго. История о Джиндзя-химэ стала настолько популярна, что затем о встречах с ней сообщали многие, а сельдяной король, похожий по описаниям на принцессу-рыбу, стал считаться посланником океана, передающим от него сообщения.

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Почему сельдяной король всплывает?

На сегодняшний день ученые не могут дать точного ответа на вопрос, почему сельдяной король оказывается у берега. Предположительно, всплывают только больные или дезориентированные особи. Не исключено, что еще одна причина, по которой рыба Судного дня покидает глубины океана, это изменение подводных течений, в том числе и в результате землетрясений. Подхваченный течением сельдяной король поднимается на поверхность и самостоятельно не может вернуться на глубину.

Сельдяной король опасен для человека?

Рыба, похожая на угря, вес которой может достигать 300 килограммов, питается планктоном, небольшими ракообразными и крилем, процеживая воду через жабры. Для людей рыба, умеющая плавать вертикально, неопасна, хоть и выглядит довольно угрожающе. Нередко рыба Судного дня становится жертвой хищных видов, в том числе акул.

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Есть ли сельдяной король в Черном море?

Не исключено, что да, поскольку глубина Черного моря более двух тысяч метров, соответственно, рыба Судного дня может в нем жить. Однако до сих пор в Черном море сельдяного короля или рыбу-ремень еще не встречали. Единственный раз в России рыбу Судного дня видели в Японском море, в Приморском крае, в 2019 году.

Рыба Судного дня в исламе и христианстве

Рыба Судного дня ни в исламе, ни в христианстве не фигурирует. Иудаизм тоже ничего не говорит о том, что какая-либо рыба может предвещать конец света.