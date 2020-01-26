Зачем нужны Часы судного дня?

В 2025 году впервые за два года Часы судного дня оказались на секунду ближе к катастрофе. До конца света - всего 89 секунд: такого времени на аллегорических часах еще не было почти за 80 лет их существования. Что такое Часы судного дня, в чем их смысл и как менялось их время - рассказываем в этом материале.

Что такое Часы судного дня?

Часы судного дня - метафорическое концепция времени, которое осталось до всемирной катастрофы, то есть конца света. Это символ неумения и нежелания мировых держав предпринимать шаги для деэскалации конфликтов и решения проблем самого разного толка, которые ежегодно вспыхивают по всей планете. Если говорить простыми словами, Часы судного дня - аллегория поступательного движения мира к необратимому апокалипсису.

© Фото: RicHard-59/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Как работают Часы судного дня?

Важно понимать, что время на Часах судного дня (89 секунд до 12:00 в 2025 году), не настоящее, а самих часов, как механизма не существует: ни в музее, ни в лаборатории, ни онлайн, ни где-либо еще. Часы - проект журнала ”Бюллетень ученых-атомщиков”, основанного в 1945 году учеными Манхэттенского проекта (американской программы по созданию ядерного оружия) в Чикаго. Время Часов судного дня обновляется ежегодно советом ученых и экспертов в самых разных областях, от атомной до климатической. Они обсуждают мировые события и тенденции, а потом решают, какое время выставить на Часах.

Кто придумал Часы судного дня?

Альберт Эйнштейн (автор теории относительности), Роберт Оппенгеймер (руководитель Манхеттэнского проекта) и Юджин (Евгений) Рабинович (один из основателей ”Бюллетеня”) придумали Часы в 1947 году. Все они, будучи физиками-ядерщиками, прекрасно понимали, насколько опасно ядерное оружие, особенно после японских бомбардировок, поэтому и создали проект под названием ”Часы судного дня”, служащий предупреждением человечеству о том, что ему грозит.

Когда Часы судного дня были ближе всего к 12:00?

Самое маленькое время Часы показывают прямо сейчас, в 2025 году: до катастрофы осталось 89 секунд. В этом году Часы судного дня показывают меньше на секунду, чем в 2023-2024 годы, из-за угрозы применения ядерного и биологического оружия, климатических проблем, инфекционных заболеваний и эпидемий, а также технологий, в первую очередь - искусственного интеллекта.

Что будет если Часы судного дня покажут полночь?

Дойдут ли Часы судного дня до 12:00 - вопрос сложный. Поскольку это ненастоящие часы, и их метафорическую стрелку двигают ученые, которые собираются для обсуждения мировой ситуации всего лишь дважды в год, они, скорее всего, так и никогда не покажут полночь. 12:00 на Часах судного дня - это катастрофа планетарного масштаба, и если (или когда) она произойдет, обновлять информацию о Часах попросту будет некогда или некому. Вероятнее всего, время на Часах может максимально приблизиться к 12:00, например, до одной секунды, но вот когда это произойдет, сказать сложно: отсчет на Часах начался с 23:53 в 1947 году и за 78 лет время передвинулось на 5 минут 31 секунду.

© Фото: Fastfission/общественное достояние

История изменений Часов судного дня

За всю историю существования Часов время на них менялось 27 раз в годы, когда происходили глобальные негативные или позитивные изменения.

после испытания ядерного оружия в СССР Часы впервые ”потеряли” три минуты в 1949 году

в 1960 году Часы в первый раз ”прибавили” 5 минут, благодаря переговорам о запрете ядерных испытаний

в 1962 году, когда случился Карибский кризис, время на Часах обновить не успели: кризис завершился раньше. Зато в 1963 году на Часах появились дополнительные 5 минут после подписания Договора о запрете ядерных испытаний

в 1991 году Часы судного дня ”прибавили” еще 7 минут, благодаря СНВ между США и СССР, положившему конец холодной войне. Это был предпоследний раз, когда стрелки на Часах уходили назад, притом сразу на несколько минут. В последний раз это произошло в 2010 году, когда Барак Обама и Дмитрий Медведев подписали СНВ-III.

Обновляют Часы судного дня ежегодно, просто не каждый год время на них меняется. В прошлом году, например, чикагский журнал не стал передвигать стрелки.

Критика Часов судного дня

Часы судного дня, сегодня показывающие время 23:58:31, критикуют за то, что мнение, ими транслируемое, субъективно, а доверие общества к ним может быть утеряно из-за постоянного напоминания об угрозах, которые, к счастью, пока не привели к всемирной катастрофе.

Для чего нужны Часы судного дня?

Часы судного дня, в первую очередь, это индикатор отношения научного сообщества к тому, что сегодня происходит в мире. Примечательно, что проект был придуман людьми, приложившими руку к созданию атомной бомбы, в свое время самого катастрофического оружия человечества, которые понимали, о чем они предупреждают. Наука и сегодня стоит за всеми достижениями планеты, которые могут служить во благо, а могут разрушать. Именно поэтому Часы судного дня до сих пор не теряют свою релевантность, несмотря на осуждение критиков.