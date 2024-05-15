Анкара: мирный договор между Баку и Ереваном позитивно скажется на развитии региона

В МИД Турции заявили, что подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией окажет позитивное влияние на развитие региона в целом.

Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан выступил на заседании Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран, которая проходит в Анкаре.

Он подчеркнул, что Азербайджан открыл путь к прочному миру на Кавказе путем освобождения своих территорий от оккупации. Министр назвал встречу Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, а также возвращение четырех сел положительными моментами.

Фидан сообщил, что заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном окажет позитивное влияние не только на развитие стран, но и региона в целом.