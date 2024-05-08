Вестник Кавказа

Пашинян сравнил с полетами в космос мир с Азербайджаном

Пашинян сравнил с полетами в космос мир с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мир между Арменией и Азербайджаном вполне достижим, и его установление реально, несмотря на кажущуюся невероятность, – именно так обстояло дело, например, с полетами в космос, заявил Никол Пашинян.

Восприятие армяно-азербайджанского мирного процесса может быть затруднено из-за его непривычности, такое мнение выразил премьер-министр Армении.

По словам Никола Пашиняна, отсутствие опыта мирного урегулирования становится причиной неопределенности, а также беспокойства.

Глава правительства также заявил о том, что исторический опыт как будто говорит: мирное урегулирование невозможно, – но это не так.

"Тем не менее, многовековой опыт показывал, что полеты в космос тоже невероятны. Но люди добились этого, потому что были готовы учиться новому. И теперь полетами в космос уже никого не удивишь"

– Никол Пашинян

Глава правительства также заявил, что Армения стремится к углублению экономической интеграции с другими региональными странами.

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