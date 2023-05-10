Андрей Бакланов: Гейдар Алиев был многогранно одаренным государственным деятелем

Опубликовано: 15:00, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в день столетнего юбилея общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева рассказал "Вестнику Кавказа" о значении этого великого государственного деятеля для истории СССР, независимого Азербайджана и российско-азербайджанских отношений.

Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиевича Алиева. Ведущие эксперты по Южному Кавказу рассказали "Вестнику Кавказа" о том, какой вклад в советскую, азербайджанскую и мировую историю внес Гейдар Алиев. В этом материале – мнение заместителя председателя Ассоциации российских дипломатов Андрея Бакланова.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Роль Гейдара Алиева в политике СССР на Ближнем Востоке

Андрей Бакланов дал особый взгляд на вклад Гейдара Алиева в мировую историю, рассказав о его участии в выстраивании внешней политики СССР на ближневосточном и африканском направлениях. "В советское время Гейдар Алиев помимо того, что занимал важные посты по партийной и государственной линии, очень много помогал Российскому комитету солидарности и сотрудничеству с народами Азии и Африки. Он инициировал проведение встреч с представителями африканских и арабских стран, что сейчас очень важно помнить. Сейчас Россия активно разворачивается на Восток, а такие люди, как Гейдар Алиев, в свое время заложили первые камни в фундамент наших дружественных отношений со странами этого региона", - сообщил он.

"Я разговаривал с теми, кто в Азербайджане участвовал во встречах по линии приема активистов зарубежных обществ дружбы с СССР и обществ дружбы со странами Азии и Африки, они все вспоминали Гейдара Алиева просто с восторгом и говорили, что принимали их исключительно хорошо, добавляя, какие хорошие люди в Советском Союзе. Поэтому есть след Гейдара Алиева и в развитии наших отношений со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом надо помнить и знать, потому что вклад Гейдара Алиева здесь был очень серьезный", - подчеркнул дипломат.

"Также хотел бы отметить особую пунктуальность Гейдара Алиева при подготовке посещения стран Востока. Я помню, как он ездил с визитом в арабские страны. К нам возвращались памятки, которые он просматривал, и было видно, как много он с этими памятками, с нашими материалами работал, выделял ручкой нужное, чтобы потом использовать в беседах. Это же говорило о его большой углубленности в проблемы и желании доскональнейшим образом подготовиться к визитам и переговорам", - добавил Андрей Бакланов.

Роль Гейдара Алиева в российско-азербайджанских связях

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов обратил внимание, что приход Гейдара Алиева к власти в независимой Азербайджанской Республике позволил сформировать фундамент для современных союзнических отношений Москвы и Баку. "В 90-е Гейдар Алиев заложил хорошие основы нашего взаимодействия по разным линиям. С Азербайджаном сохранилась особая доверительность в личном плане. Связано это, в частности, с тем, что с подачи Гейдара Алиева очень хорошо развивались региональные связи, к примеру, между Дагестаном и Азербайджаном. Приграничные контакты при нем были налажены прочно", - отметил он.

"С точки зрения позиционирования русского языка Гейдар Алиев, как и в других сферах, вел себя как очень рациональный и далеко смотрящий человек. Он всячески поощрял русский язык в Азербайджане не только из-за того, что хотел сделать приятное Москве, но по стратегическим соображениям развития республики. Гейдар Алиев считал, что сохранение и укрепление знаний русского языка – это очень существенная прибавка к тому, что население имеет с точки зрения знаний и возможностей. Эти важные штрихи к его портрету показывают, что Гейдар Алиев был многогранно одаренным и очень внимательно относившимся к своей работе государственным деятелем", - заявил Андрей Бакланов.

Сайт Кремля. Встреча в Ашхабаде, 2002 год

Наследие Гейдара Алиева в Азербайджане

Дипломат указал на сохранение в Азербайджане стратегического курса, заложенного Гейдаром Алиевым. "Дело Гейдара Алиева очень органично продолжается в Азербайджане после его ухода из жизни. Причина в том, что он подготовил большое количество людей, которые были в состоянии заниматься ответственными, руководящими функциями, включая, разумеется, его сына Ильхама Алиева. Гейдар Алиев тщательно его готовил, ведь для того, чтобы эффективно руководить государством, необходимо знать множество технических вопросов, связанных с политическим управлением. Это он очень хорошо обеспечил", - сказал он.

"Я думаю, что достаточно бескризисное развитие в течение многих лет Азербайджана в значительной степени связано с продуманной политикой, которую вел Гейдар Алиев", - заключил Андрей Бакланов.