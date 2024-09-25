Анапа побила температурный рекорд 30 сентября

Последний день сентября в Анапе выдался особенно жарким: столбик термометра в тот день поднялся до 28,3 градусов тепла. Таким образом, город побил рекорд девятилетний давности. Тогда температура воздуха достигла 27,7 градусов, рассказали в «Погоде и климате».
Тем не менее, с началом октября в регион придет более прохладная погода. 1 октября ожидается всего 22 градусов, температура воды в море аналогично теплая.
В первые октябрьские дни в Краснодарский край грянет циклон, который принесет с собой сильный ветер, ливень и град. Он будет наблюдаться с 1 по 2 октября.
Особенно непогода будет заметна на южном побережье Черного моря, в некоторых местах возможно образование смерчей. В связи с этим, на территории края было объявлено штурмовое предупреждение.