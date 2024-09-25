Анапа побила температурный рекорд 30 сентября

Анапа установила новый температурный рекорд в последний сентябрьский день. Накануне воздух прогрелся до 28,3 градусов, однако с наступлением октября в город и в регион в целом придет похолодание и непогода.

Последний день сентября в Анапе выдался особенно жарким: столбик термометра в тот день поднялся до 28,3 градусов тепла. Таким образом, город побил рекорд девятилетний давности. Тогда температура воздуха достигла 27,7 градусов, рассказали в «Погоде и климате».

Тем не менее, с началом октября в регион придет более прохладная погода. 1 октября ожидается всего 22 градусов, температура воды в море аналогично теплая.

В первые октябрьские дни в Краснодарский край грянет циклон, который принесет с собой сильный ветер, ливень и град. Он будет наблюдаться с 1 по 2 октября.

Особенно непогода будет заметна на южном побережье Черного моря, в некоторых местах возможно образование смерчей. В связи с этим, на территории края было объявлено штурмовое предупреждение.