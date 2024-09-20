На Кубань идет непогода

Сегодня почти на всей территории Кубани резко ухудшится погода: после погожих осенних дней на большей территории края похолодает, пройдут дожди и поднимется ветер, сохранится тепло лишь в прибрежных регионах края.

Сегодня, 1 октября, на большей части Краснодарского края ожидается ухудшение погоды, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Утром и днем в большинстве районов края местами прогнозируется кратковременный дождь с грозой, усилится восточный ветер, порывы которого во время дождя будут достигать скорости в 15-18 м/с, а воздух прогреется лишь до 20-23 градусов тепла, передает "АиФ-Юг".

В отдельных районах края ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром скоростью до 20-25 м/с.

Относительно комфортно будет лишь на Черноморском побережье края – там температура воздуха днем достигнет 22-27 градусов тепла, а небо останется ясным.