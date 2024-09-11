Похолодание придет в большую часть регионов России

Бабье лето подходит к концу на 60% территории РФ. Несмотря на похолодание до 8 градусов, температура все равно останется немного выше климатической нормы.

Более половины российских регионов почувствуют существенное похолодание: средняя температура воздуха снизится до 8 градусов. Несмотря на это, температура будет держаться выше климатической нормы. Похолодание коснется также республик Северного Кавказа.

«На 60% территории нашей страны среднесуточная температура ниже 8 градусов, средняя 10-дневная температура в первой декаде октября везде будет выше нормы. <...> Тепло будет в Центральном, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и Приволжье»

- Роман Вильфанд

Он отметил в разговоре с ТАСС, что в трех регионах РФ – на юге, в Калмыкии и Ростовской области, погода значительно ухудшится. Их ждут сильные дожди, ураганный ветер и пыльные бури.

На Кубань придут ливни. Также появится вероятность образования смерчей на поверхности Черного моря.

Штурмовое предупреждение также объявлено в Ингушетии, Чечне и Дагестане. Там ожидается сильный ветер до 35 м/с.