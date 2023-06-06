РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

"Ахмат" отправится на летние сборы в Кисловодск

Футбольный клуб “Ахмат“
© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Ахмат"
ФК "Ахмат" этим летом отправится на сборы в Кисловодск. Первый из них пройдет с 17 июня по 1 июля, а второй – с 5 по 17 июля.

Футбольный клуб "Ахмат" будет готовиться к новому сезону в Кисловодске. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте грозненской команды.

Первые сборы пройдут с 17 июня по 1 июля, а вторые стартуют 5 июля и завершатся 17 июля.

На сборах подопечные Сергея Ташуева проведут ряд товарищеских матчей. Соперники грозненцев на данный момент неизвестны.

Итоги сезона 2022/23

В минувшем сезоне "Ахмат" с 50 очками занял 5-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. В 30 играх грозненская команда одержала 15 побед и 10 раз уступила. Еще 5 матчей завершились вничью.

&quot;Ахмат&quot; намерен сохранить всех лидеров

"Ахмат" намерен сохранить всех лидеров

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
605 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version