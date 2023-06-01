"Ахмат" намерен сохранить всех лидеров

Футбольный клуб "Ахмат" продлит соглашения со всеми лидерами команды. Об этом сообщил генеральный директор грозненцев.
В первую очередь Ахмед Айдамиров подчеркнул, что в скором времени клуб переподпишет контракт со своим многолетним капитаном Ризваном Уциевым, передает Sport24.
"Это наш многолетний капитан, поэтому не было никаких вопросов по поводу его нового договора"
– сказал гендиректор грозненской команды.
Он также акцентировал внимание на том, что у полузащитника Лечи Садулаева, вратаря Ризвана Ташаева и других воспитанников клуба бессрочные котракты.
"Со всеми из них соглашения будут переподписаны"
– отметил Айдамиров.
Помимо этого, он напомнил, что контракт вратаря Георгия Шелия истекает лишь через год.
Турнирная таблица
За тур до конца чемпионата "Ахмат" с 49 очками располагается на 5-й строчке в турнирной таблице. В последнем туре грозненцы сыграют дома с "Краснодаром".