"Ахмат" намерен сохранить всех лидеров

Опубликовано: 4:48, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Руководство "Ахмата" намерено сохранить в команде всех своих лидеров, сообщил гендиректор грозненцев. По его словам, со всеми ними в скором времени продлят соглашения.

Футбольный клуб "Ахмат" продлит соглашения со всеми лидерами команды. Об этом сообщил генеральный директор грозненцев.

В первую очередь Ахмед Айдамиров подчеркнул, что в скором времени клуб переподпишет контракт со своим многолетним капитаном Ризваном Уциевым, передает Sport24.

"Это наш многолетний капитан, поэтому не было никаких вопросов по поводу его нового договора"

– сказал гендиректор грозненской команды.

Он также акцентировал внимание на том, что у полузащитника Лечи Садулаева, вратаря Ризвана Ташаева и других воспитанников клуба бессрочные котракты.

"Со всеми из них соглашения будут переподписаны"

– отметил Айдамиров.

Помимо этого, он напомнил, что контракт вратаря Георгия Шелия истекает лишь через год.

Турнирная таблица

За тур до конца чемпионата "Ахмат" с 49 очками располагается на 5-й строчке в турнирной таблице. В последнем туре грозненцы сыграют дома с "Краснодаром".