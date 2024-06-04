Аэропорты Северного Кавказа обновятся за 4 года

Почти все регионы Северного Кавказа обновят аэропорты к 2028 году. Информацию об этом озвучил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
В рамках проекта будет обновлена инфраструктура авиагаваней и увеличены здания аэровокзалов.
"Коллеги из Минтранса планируют до 2028 года завершить строительство и реконструкцию объектов аэропортовой инфраструктуры практически во всех субъектах Северного Кавказа"
– Максим Решетников
По данным министра, сейчас в Дагестане обновляется полоса для взлетов и посадок и расширяется территория вокзала. В Старополье и Минеральных Водах возводятся новые здания аэропортов.
Также власти планируют рассмотреть возможность модернизации авиагаваней КБР и Ингушетии.
Кроме этого, обсуждается вопрос о строительстве аэропорта в КЧР, который позволит развивать местные курорты и привлекать к ним большее количество туристов.